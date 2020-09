Facebook lance un programme de subventions visant à soutenir les petites entreprises bruxelloises, en cette période difficile. Le géant du net prévoit une enveloppe de 300.000 euros qui pourra être distribuée entre 83 entreprises. Les PME intéressées peuvent envoyer leur candidature dès ce mardi 29 septembre jusqu'au 8 octobre.

"La subvention est destinée aux entreprises basées à Bruxelles, employant entre deux et cinquante personnes, en activité depuis au moins un an et confrontées à des défis qui sont la conséquence directe de la pandémie Covid-19", précise Facebook.

Une grande partie de chaque subvention sera octroyée en financement direct, le reste consistant en des crédits publicitaires afin d'aider les sociétés à atteindre davantage de clients. Deloitte sélectionnera les petites entreprises bénéficiaires et gérera l'octroi des subsides.

En donnant ce coup de pouce, le géant du net dit vouloir répondre aux défis auxquels les petits entrepreneurs sont actuellement confrontés. "Selon les dernières conclusions de l'enquête de Facebook concernant l'état des petites entreprises (Facebook State of Small Business Survey), 30 % des petites entreprises en activité en juillet présentes sur Facebook s'attendaient à faire face à des problèmes de liquidités dans les prochains mois".

"Des millions de petites entreprises utilisent Facebook et Instagram pour rester connectées avec leur clients. Nos plateformes ont joué un rôle crucial en les aidant à atteindre les clients et à vendre en ligne pour rester à flot durant cette crise. La pression financière demeure néanmoins. Nous savons qu'un petit geste peut faire beaucoup et c'est la raison pour laquelle nous offrons ce programme de subventions", commente l'acteur Internet.

Les petites entreprises établies à Bruxelles peuvent introduire leur candidature via le lien suivant : facebook.com/grantsforbusiness, dès ce 29 septembre jusqu'au 8 octobre 18h00.

