Alors que les propositions de démantèlement du réseau social se multiplient face au gigantisme et aux dangers qu'il induit, son fondateur et sa direction sortent de leur légendaire silence. Et expliquent pourquoi ce ne serait pas nécessaire.

La grogne des anti-Facebook se fait toujours plus pressante alors qu'à intervalles réguliers, de nouvelles affaires (utilisation de données sans autorisation, etc.) touchent le réseau social. Et même si elles n'atteignent pas l'ampleur du fameux scandale Cambridge Analytica, elles posent question. Surtout quand on connaît le gigantisme de Facebook, et des Gafa en général. Le réseau social revendique pas moins de 2,4 milliards d'utilisateurs et possède également les applis à succès WhatsApp, Messenger et Instagram. Cela permet à l'empir...