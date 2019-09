"Au revoir 'WorldCompany'", c'est sous ce titre que Fabrice Enderlin, qui a occupé le poste de directeur des ressources humaines dans de grandes entreprises comme UCB, GSK, Novartis ou GSK Bio, livre les réflexions de 33 années de carrière.

WorldCompany. Immédiatement, ces mots font naître, aux plus anciens d'entre nous, l'image de Monsieur Sylvestre. La marionnette des Guignols de Canal + aux traits de Sylvester Stallone, représentant d'une multinationale américaine imaginaire dont le but est de faire de l'argent sans tenir compte des conséquences. Lancée par ces trublions du PAF français, cette expression est rentrée dans le langage courant pour désigner une multinationale quelle qu'elle soit. Ces multinationales, Fabrice Enderlin les connaît bien puisqu'elles ont marqué l'ensemble de son parcours : McDonald's (quand il était étudiant), ArcelorMittal, Novartis, GSK, GSK Biologicals et, enfin, UCB. Après 33 ans de carrière, le Strasbourgeois, élu HR Manager of The Year 2016 par les magazines Trends-Tendances et Trends, a décidé de quitter le monde de la grande entreprise. Il a choisi de fermer la porte en écrivant un livre de partage d'expériences sous forme de 15 maximes et adages associés à des leçons de management. Un livre enthousiasmant où l'on découvre toute la passion de l'auteur pour la philosophie, les belles lettres et le talent de son épouse pour la peinture.

