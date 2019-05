EyeD Pharma lève 28 millions d'euros

Jérémie Lempereur Journaliste Trends-Tendances - retail, distribution, luxe

Après les 40 millions d'euros levés par Promethera, c'est la deuxième levée de fonds la plus importante dans le secteur biopharmaceutique wallon depuis le début de l'année. L'entreprise liégeoise EyeD Pharma, spécialisée dans les solutions thérapeutiques innovantes en ophtalmologie, vient de lever 28 millions d'euros : 8 millions en equity, et 20 millions en non-dilutif (Région wallonne-DGO 6) et prêts bancaires.

Mélanie Mestdagt, CEO d'EyeD. © MONTAGE : PG