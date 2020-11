Avec la pandémie, la demande en pétrole et en gaz est en chute libre. Le secteur s'attend à licencier environ 50.000 personnes d'ici à la fin 2022.

Quelques jours après Shell et Chevron, c'est au tour d'ExxonMobil d'annoncer l'allègement de sa masse salarial...

Quelques jours après Shell et Chevron, c'est au tour d'ExxonMobil d'annoncer l'allègement de sa masse salariale d'environ 15%. Soit 14.000 jobs dans le monde entier, dont 1.900 aux Etats-Unis. Au troisième trimestre, Exxon a enregistré une perte de 680 millions de dollars. Son cours de Bourse est en chute libre (-55% depuis janvier) et la compagnie a été sortie du Dow Jones. Peu engagée dans la transition énergétique, elle est aujourd'hui dépassée par des entreprises actives dans l'éolien et le renouvelable. Tout un symbole aux Etats-Unis....