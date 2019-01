Exportations françaises: objectif Belgique

Depuis le 1er janvier, notre pays s'est inscrit officiellement dans le plan de relance des exportations françaises annoncé en février 2018 par le Premier ministre français Edouard Philippe. Ce plan a été dévoilé lors d'une conférence intitulée " Team France Exports " sur le campus de l'EDHEC Business School à Roubaix et a notamment défini une série de pays-test - Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour - où Business France, l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française, a concédé son activité à des structures privées capables de fournir des services de même qualité. En Belgique, c'est la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) France Belgique qui a été déclarée attributaire de ...