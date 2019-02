Expatriation: pourquoi un retour au pays s'envisage au moins un an à l'avance

Si vous remplissez avec brio la mission pour laquelle vous êtes parti à l'autre bout du monde, il y a des chances que vous obteniez une reconnaissance de la part de votre employeur lors de votre retour en Belgique. En résumé : vous pourriez monter en grade. Comme le confirme François-Xavier Mouton, responsable de la mobilité européenne chez AB InBev, " la réussite de la mission à l'étranger offre une forte chance d'obtenir une promotion au retour au pays. C'est un principe win-win pour l'employé et l'entreprise : en envoyant une personne expatriée, nous misons sur une évolution de carrière grâce à l'expérience à l'étranger ". L'adaptation à une autre culture, le challenge et l'expérience d'un nouveau marché sont en effet indispensables pour prendre des décisions au siège d'une boîte internationale. Forcément, il y a plus d'appelés que d'élus. Pour mettre toutes les chances de votre côté, ayez dans l'idée qu'un retour au pays ne s'improvise pas. Muriel Vallée, responsable de la mobilité internationale chez Solvay, estime " qu'un retour au pays s'envisage déjà deux ans avant de refaire ses valises ". D'autres responsables de ressources humaines parlent d'un an mais une chose est sûre : ne pensez pas au retour juste quelques mois à l'avance, sous peine de rater de belles opportunités d'évoluer dans la hiérarchie de votre boîte !

