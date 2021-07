La crise, synonyme d'opportunités pour la plateforme de restauration rapide QSRP, qui chapeaute dans plusieurs pays européens les enseignes Burger King, Quick, O'Tacos, NordSee et Go! Fish.

Créée par le fonds d'investissement belge Kharis Capital, elle ouvrira le 14 juillet prochain au centre de Liège un premier restaurant Chick&Cheez, une nouvelle chaîne de poulet frit aux saveurs originales. "C'est un segment en pleine croissance, assure Pieter Daems, responsable de la marque. Il y a un marché à prendre."

1.000 restaurants sont chapeautés par la plateforme QSRP dans sept pays européens.

Opérant essentiellement en franchise, la plateforme a confié le développement de l'enseigne sur le territoire belge à un master franchisé, l'entrepreneur Adlane Draou. Ce dernier ouvrira des restaurants "en propre", et via des franchisés. L'objectif est de compter 40 établissements Chick&Cheez dans tout le pays d'ici 2024, et de déployer la marque en France également. Un deuxième restaurant est déjà prévu en septembre dans le centre commercial montois Les Grand Prés. Suivront ensuite Hornu, Charleroi et Bruxelles cette année encore. "Nous sommes intéressés à la fois par les centres-villes et les centres commerciaux", explique le responsable.

N'est-il pas risqué pour un franchisé de se lancer dans ce type d'activité par les temps qui courent? "Nos marques ont été assez résilientes pendant la crise, répond Alessandro Preda, CEO de QSRP. Notre business est en train d'accélérer pour revenir aux niveaux de 2019." La nouvelle chaîne pourra sûrement profiter d'espace commerciaux laissés vides suite à des faillites. "Il y aura plusieurs opportunités dans les mois qui viennent", admet notre interlocuteur.

Créée par le fonds d'investissement belge Kharis Capital, elle ouvrira le 14 juillet prochain au centre de Liège un premier restaurant Chick&Cheez, une nouvelle chaîne de poulet frit aux saveurs originales. "C'est un segment en pleine croissance, assure Pieter Daems, responsable de la marque. Il y a un marché à prendre." Opérant essentiellement en franchise, la plateforme a confié le développement de l'enseigne sur le territoire belge à un master franchisé, l'entrepreneur Adlane Draou. Ce dernier ouvrira des restaurants "en propre", et via des franchisés. L'objectif est de compter 40 établissements Chick&Cheez dans tout le pays d'ici 2024, et de déployer la marque en France également. Un deuxième restaurant est déjà prévu en septembre dans le centre commercial montois Les Grand Prés. Suivront ensuite Hornu, Charleroi et Bruxelles cette année encore. "Nous sommes intéressés à la fois par les centres-villes et les centres commerciaux", explique le responsable. N'est-il pas risqué pour un franchisé de se lancer dans ce type d'activité par les temps qui courent? "Nos marques ont été assez résilientes pendant la crise, répond Alessandro Preda, CEO de QSRP. Notre business est en train d'accélérer pour revenir aux niveaux de 2019." La nouvelle chaîne pourra sûrement profiter d'espace commerciaux laissés vides suite à des faillites. "Il y aura plusieurs opportunités dans les mois qui viennent", admet notre interlocuteur.