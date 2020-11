L'entreprise liégeoise EVS, leader dans le domaine de la technologie vidéo en direct, a continué au troisième trimestre à ressentir les effets de la pandémie de Covid-19, qui a notamment entraîné un report en 2021 de plusieurs grands évènements sportifs, comme les JO ou l'Euro de football.

"Nous pensons que cette pandémie ne sera pas terminée de sitôt et qu'elle continuera à avoir un impact sur EVS pendant la première partie de 2021. En prévision de cela, nous travaillons à ajuster davantage notre structure de coûts", commente dans un communiqué le CEO d'EVS, Serge Van Herck.

EVS affiche un carnet de commandes au 31 octobre 2020 de 41,0 millions d'euros contre 44,3 millions d'euros l'année dernière à la même date. En plus de ce carnet de commandes à comptabiliser en 2020, EVS a déjà 17,1 millions d'euros de commandes à facturer en 2021 et au-delà, ce qui représente une hausse de 10% par rapport à la même période l'année dernière.

La trésorerie de l'entreprise reste "très solide", à 52,5 millions d'euros à la fin du mois de septembre.

Sur la base des perspectives actuelles du marché et compte tenu des incertitudes concernant les effets de la Covid-19, EVS ne donne aucune indication de chiffre d'affaires pour l'année 2020. Quant aux dépenses opérationnelles, elles devraient connaître une nette diminution par rapport à 2019.

"Nous pensons que cette pandémie ne sera pas terminée de sitôt et qu'elle continuera à avoir un impact sur EVS pendant la première partie de 2021. En prévision de cela, nous travaillons à ajuster davantage notre structure de coûts", commente dans un communiqué le CEO d'EVS, Serge Van Herck. EVS affiche un carnet de commandes au 31 octobre 2020 de 41,0 millions d'euros contre 44,3 millions d'euros l'année dernière à la même date. En plus de ce carnet de commandes à comptabiliser en 2020, EVS a déjà 17,1 millions d'euros de commandes à facturer en 2021 et au-delà, ce qui représente une hausse de 10% par rapport à la même période l'année dernière. La trésorerie de l'entreprise reste "très solide", à 52,5 millions d'euros à la fin du mois de septembre. Sur la base des perspectives actuelles du marché et compte tenu des incertitudes concernant les effets de la Covid-19, EVS ne donne aucune indication de chiffre d'affaires pour l'année 2020. Quant aux dépenses opérationnelles, elles devraient connaître une nette diminution par rapport à 2019.