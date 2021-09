European Business press award: les fondateurs de BioNTech à l'honneur

Regroupant 34 journaux et magazines d'affaires européens, dont Trends-Tendances, Les Echos, The Wall Street Journal Europe ou encore Handelsblatt, European Business Press Award remet depuis 1991 le "Manager of the Year Award" qui récompense des acteurs du monde des affaires. Cette année, les lauréats sont U?ur ?ahin, Özlem Türeci et Christoph Huber, les fondateurs de BioNTech.

Créée en 2008, la société allemande développe et fabrique de nouvelles technologies biopharmaceutiques utilisées pour des immunothérapies anticancéreuses individualisées et des vaccins à base d'ARN messager contre les maladies infectie... Créée en 2008, la société allemande développe et fabrique de nouvelles technologies biopharmaceutiques utilisées pour des immunothérapies anticancéreuses individualisées et des vaccins à base d'ARN messager contre les maladies infectieuses. Grâce aux recherches déjà effectuées de longue date sur la technologie prometteuse de l'ARN messager, BioNTech a pu fabriquer et déployer rapidement, en association avec l'américain Pfizer, un vaccin efficace contre le Covid-19. Le développement de ce vaccin, premier produit approuvé pour l'entreprise, a dopé la croissance de celle-ci qui compte aujourd'hui plus de 2.000 salariés.Cotée depuis 2019 sur le Nasdaq, BioNTech réalisait alors un chiffre d'affaires de 108 millions d'euros. Pour 2021, la société allemande a annoncé des revenus estimés pour les vaccins contre le Covid-19 à environ 15 milliards d'euros. BioNTech prévoit de réinvestir de manière significative dans son pipeline en vue d'accélérer le développement de thérapies innovantes contre le cancer ainsi que d'autres vaccins contre la malaria, la tuberculose et le VIH.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×