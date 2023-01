Le nombre de voitures immatriculées dans l'Union européenne en 2022 a reculé de 4,6% par rapport à 2021, selon les chiffres communiqués mercredi par l'Association des constructeurs européens (ACEA).

Ce recul correspond à celui observé en Belgique où le marché s'est effrité de 4,4%, à 366.303 voitures, avait indiqué plus tôt dans le mois la Febiac.

Dans la plupart des pays européens, le scénario de 2022 a présenté une trame assez semblable: un premier semestre compliqué en raison de la pénurie de certaines pièces détachées et une belle reprise en fin d'année. La Belgique avait d'ailleurs connu un mois de décembre assez faste avec une progression de plus de 20% des immatriculations, sur base annuelle. L'Union européenne a vu les immatriculations grimper de 12,8% en décembre 2022 par rapport au dernier mois de 2021.

Sur l'ensemble de l'année, nos voisins ont aussi été confrontés à une baisse de vente de voitures neuves, à l'exception de l'Allemagne qui observe une petite progression (+1,1%, à 2,6 millions de voitures). La France chute à 1,5 million de nouvelles voitures (-7,8%), alors qu'aux Pays-Bas (-3,2%, à 312.129 voitures) et au Luxembourg (-5,1%, à 42.094 véhicules), la situation est assez comparable avec la Belgique.

Par marques, le groupe Volkswagen mène toujours la danse. Avec 2,3 millions de véhicules immatriculés l'an dernier dans l'Union européenne, il limite le recul à 5,2% par rapport à 2021. La pilule est plus amère pour le Français Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroën, Opel...) dont les immatriculations ont reculé de plus de 14%, à 1,8 million de véhicules. A noter que les véhicules de luxe ont toujours la cote puisqu'au sein de ces deux groupes, ce sont bien les marques Audi (+5,3%), Porsche (+7%) et DS (+15,1%) qui progressent. Suit le groupe Renault (-4,3% à 984.558 véhicules) devant les Asiatiques Hyundai et Toyota qui, elles, voient leurs chiffres grimper, de 2,6% pour la première et de 7,7% pour la seconde.

