Récompensant la TPE bruxelloise ou wallonne la plus attentive à l'expérience client, le Trophée de l'indépendant de l'année a été remis ce 16 novembre. Sport & Vous est le premier lauréat de ce prix organisé par VOObusiness en partenariat avec Trends-Tendances. Ciarro'S Barber Shop et Le Panier de Maxim montent également sur le podium.

1. Sport & Vous - Un espace de vie pour tous

Pour que les grandes idées puissent prendre vie et s'épanouir, il faut pouvoir trouver le bon espace. C'est comme ça que commence l'aventure Sport & Vous. Alors que Sandrine Vanroyen réfléchit depuis des années à une approche globale et inclusive du sport, de la santé, de la nutrition et du bien-être, l'ancienne maison du peuple de Genly (Quévy), un bâtiment complexe aux proportions particulières, débarque sur le marché. C'est l'étincelle qui rend les grandes aventures possibles. Sandrine et son mari s'en rendent propriétaire et se lancent dans Sport & Vous avec l'ambition de remettre un village au milieu du village! Un lieu où la santé et le bien-être sont au centre de toutes les attentions.

Pour que les grandes idées puissent prendre vie et s'épanouir, il faut pouvoir trouver le bon espace. C'est comme ça que commence l'aventure Sport & Vous. Alors que Sandrine Vanroyen réfléchit depuis des années à une approche globale et inclusive du sport, de la santé, de la nutrition et du bien-être, l'ancienne maison du peuple de Genly (Quévy), un bâtiment complexe aux proportions particulières, débarque sur le marché. C'est l'étincelle qui rend les grandes aventures possibles. Sandrine et son mari s'en rendent propriétaire et se lancent dans Sport & Vous avec l'ambition de remettre un village au milieu du village! Un lieu où la santé et le bien-être sont au centre de toutes les attentions. Ici, pas de machines compliquées mais de grandes salles de sport spacieuses et confortables qui vous permettront de vous initier au renforcement fonctionnel, au TRX, au bungee fly dance ou au yoga, en cours collectifs avec des tailles de groupe permettant toujours un accompagnement et un encadrement des plus personnalisés. Mais il y a bien plus! Au détour d'un couloir, vous voilà tout à coup convivialement happé dans la cuisine et la salle à manger, prolongées par un maraîcher primeur et une terrasse, des espaces prêts à accueillir des ateliers gastronomiques comme des apéros gourmands et des afterworks. Un peu plus loin, vous êtes chaleureusement accueilli et conseillé dans la vaste épicerie Byo, magnifiquement fournie en produis nutritifs, sains, délicieux et majoritairement issus des circuits courts. De l'autre côté du parking, une maison de soin héberge les kinés et les thérapeutes qui accompagnent les clients de tout âge et de toutes conditions. Car c'est l'humain, le lien et l'inclusion qui sont au coeur du projet de Sport & Vous ; jeunes et seniors, valides ou moins valides se côtoient dans cet espace-temps dédié à la vie et à la santé. Au-delà de l'irréprochable compétence technique, ce que Sandrine recherche et stimule chez chacun de ses coachs et de ses collaborateurs passionnés, c'est l'amour des gens, pour prodiguer à ses clients, comme elle le dit, un accueil royal, sans tricherie et sans poudre aux yeux. Car il y a chez elle, et partout chez Sport et vous, cette farouche ambition de faire le bien des gens, de recréer toutes les conditions de la santé, par le sport, le lien social, la nutrition et le soin. Sandrine rêve de partir à la conquête d'un autre village, ailleurs, avec le même concept multiforme et pluridisciplinaire.Mais attention, quand cette femme-là se met à rêver, tout devient possible... La vocation de Kevin Ciarrocchi prend ses racines au coeur de sa plus tendre enfance alors qu'il gambade dans le salon de coiffure de sa maman, boulevard Tirou, à Charleroi. Elle lui communique l'amour de ce métier. Epoque oblige, on poussera Kevin vers des études plus classiques, et le voilà se lançant dans une première expérience de management dans le textile chez Intex, après avoir décroché un diplôme de comptabilité et gestion, suivi d'un bachelier en marketing. Mais la vocation couve toujours et Kevin décide un beau matin de revenir à sa passion première avec tout le bagage entrepreneurial et marketing qu'il s'est constitué. Convaincu que les hommes veulent prendre soin d'eux et aimeraient avoir, eux aussi, leur moment privilégié, Kevin constate que l'offre des coiffeurs est en décalage par rapport aux attentes masculines modernes. Alors il se lance, refait ses qualifications professionnelles et décide d'ouvrir son Barbershop ambulant dans une caravane, faute de moyens. La qualité, son écoute, la personnalisation de son travail, le sérieux de ses process et de ses routines de soin dédiées à l'homme lui procurent un succès immédiat, sans compter le côté privatif, exclusif du barbier mobile. Rapidement, il fait grandir l'équipe puis ouvre son salon actuel à Montigny-le-Tilleul, dont l'esthétique et l'ambiance masculine ont été travaillées par un architecte d'intérieur. Kevin continue ensuite à se former, cherchant sur le marché les meilleurs produits dans l'univers du soin masculin. Coup de coeur pour la marque American Crew qui propose une gamme complète pour la peau, les cheveux et la barbe. Kevin va alors se frotter aux meilleurs coif-feurs et barbiers dans les concours internationaux organisés par la marque jusqu'à atteindre le round final à New York. Mais chez Ciarro's Barbershop, c'est surtout son obsession de la qualité du processus d'accompagnement de ses clients qu'il transmet à son personnel. Le parcours client y est pensé, détaillé et soigné, dans les moindres détails. Rien n'est laissé au hasard, tout est ritualisé pour offrir la meilleure expérience possible: accueil, écoute, coupe, soin et conseil sur les produits et l'entretien. Aujourd'hui, le concept qu'il souhaitait créer est mûr, bien rodé et prêt à conquérir toute la Belgique francophone et apporter partout aux hommes, le moment de soin, de détente et de privilège auquel ils aspirent.Pourquoi les enfants aiment-ils tant jouer au petit marchand? Probablement parce qu'ils y voient l'occasion de socialiser, d'échanger, qu'ils y perçoivent tout l'enjeu humain... Maxim Wattieaux a quitté son job d'éducateur pour venir jouer au marchand en bas de chez vous. Son épicerie mobile sert fruits, légumes, crèmerie et charcuterie, au gré de ses tournées, à des clients âgés, souvent privés du lien social que constituent les courses de proximité, mais aussi tout un tas d'habitués prêts à venir compléter leur garde-manger, à goûter aux produits que Maxim aura sélectionnés pour eux, le mettant parfois au défi de leur ramener quelque chose d'inhabituel la semaine suivante. L'homme aime le challenge autant qu'il adore le lien qu'il noue avec ses clients. A l'écouter parler, on aurait bien envie de l'accompagner sur la route, à charger et décharger ses paniers, du matin au soir, six jours par semaine, avec une extrême frugalité dans ses jours de congé parce que, comprenez-vous, ses clients comptent sur lui! Oh, l'idée n'est pas de Maxim, il n'a rien inventé, vous dit-il d'emblée, ajoutant après la sympathie, l'honnêteté et la modestie à la kyrielle de qualités humaines dont il semble déborder. Des épiceries mobiles, on en trouve dans le sud de la France. Mais il a étudié sa région (de Brunehaut, en Wallonie picarde), il a parlé autour de lui de son idée, pour susciter une première vague d'adhésion, puis il s'est lancé, il y a 10 ans, avec la bénédiction de sa famille. Et le voilà distribuant des toutes-boîtes annonçant ses passages, activant les réseaux sociaux... Le bouche à oreille prend, les curieux viennent tâter du produit et taper la causette, se convertissent et ramènent d'autres clients. C'est tout ce qui fait la joie de l'homme ; écouter ses clients, deviner ce qu'ils pourront aimer, trouver pour eux des produits qualitatifs, locaux, gagner chaque jour un peu plus leur fidélité, nourrir les appétits mais également les coeurs de ceux qui, sans lui, resteraient dans la triste infirmité de devoir déléguer à quelque proche de devoir passer au supermarché pour remplir le frigo. Bien qu'il vive dans la hantise de se casser une jambe, il n'est pas tout à fait résolu à faire grandir son affaire. Il y pense, parfois, puis se dit qu'il lui serait impossible de déléguer son niveau d'exigence et d'implication à quelqu'un d'autre. Alors, il sillonne sa région, quartier après quartier, épicier, maraîcher, crémier et surtout artisan de la relation. Et croyez-moi, il ne garnit pas vos paniers que de bonne chère, il y glisse aussi un peu de ce formidable bonheur qu'il renouvelle chaque jour en jouant avec vous au marchand ambulant.