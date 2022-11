Organisée par l'association belge des professionnels du marketing, la troisième édition des Belgian Marketing Awards (BMA) a désigné ses lauréats. Gros plan sur ces talents.

Ce mercredi 9 novembre, la cérémonie des Belgian Marketing Awards (BMA) s'est déroulée dans les bureaux de la société Deloitte à Zaventem. Pour cette édition 2022, l'association belge des professionnels du marketing a décidé de mettre à l'honneur des entreprises et des marketers dans trois catégories. Le jury présidé par Anouk Lagae, CEO d'Accent Jobs, a motivé le choix de ces trois lauréats parmi près de 40 dossiers de candidature déposés aux BMA. Lise Conix, directrice marketing et bientôt CEO de la société de chaussures Torfs. La motivation du jury: "Avec sa société de chaussures, Lise a réussi le passage au numérique de manière rentable avec la plus conviviale des boutiques en ligne. Elle a osé redéfinir son secteur avec audace en y ajoutant une touche supplémentaire de mode et de lifestyle qui avaient déjà porté leurs fruits, et aussi avec son concept de journées 'Foert' pour des vies plus équilibrées. Lise est un véritable exemple de ce nouveau leadership plus empathique dont le monde a besoin, qui fait le bien de l'intérieur, qui passe 'de l'ego à l'éco' et qui met l'attention aux autres au coeur d'un business malgré tout rentable." Brauzz, fabricant de produits de nettoyage durables. La motivation du jury: "Le jury a été très impressionné par ces jeunes talents aux parcours divers et portés par la même conviction: contribuer à rendre la planète plus propre, de manière plus durable. Ces trois jeunes diplômés ont bouleversé le monde très conservateur des produits ménagers qui n'était jusqu'ici pas 'sexy'. Sans être passés par des grandes entreprises, ils nous ont époustouflés avec des analyses très solides et une stratégie numérique qui les amènera bientôt à l'équilibre financier. Avec la durabilité au coeur de leur proposition de valeur, ils sont très centrés sur le consommateur. Quelle approche rafraîchissante!" Alken-Maes, entreprise brassicole qui produit entre autres les bières Affligem, Ciney, Grimbergen et Cristal. La motivation du jury: "L'équipe a convaincu le jury avec une décision audacieuse qui a été de choisir l'authenticité dans un marché de la pils qui est industrialisé et très concurrentiel. Elle a mis tous ses efforts marketing sur Cristal, un bijou local avec une forte base de fans. Elle a glorifié le site de la brasserie locale et changé toute la chaîne de valeur de manière durable. Enfin, l'équipe a transmis toute la passion des gens dans l'histoire humaine de Cristal, des agriculteurs aux brasseurs en passant par les tenanciers de bars. Bref, elle a démontré que le marketing autour d'une seule marque peut changer toute une entreprise."