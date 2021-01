C'est Fabien Pinckaers, fondateur et CEO de la scale-up Odoo, spécialiste des logiciels de gestion d'entreprise, qui vient d'être élu au titre de Manager de l'Année 2020 du magazine Trends-Tendances. Il devient le 36e Manager de l'Année et succède à Yvan Verougstraete, CEO de Medi-Market.

Cette année, crise sanitaire oblige, la proclamation du Trends Manager de l'Année 2020 s'est déroulée exclusivement via les antennes de Canal Z.

Le prix récompense aussi bien un parcours d'entrepreneur hors du commun ayant réussi à créer une multinationale de 1.000 personnes à partir d'un projet démarré dans sa chambre d'étudiant de l'UCLouvain, que la vision atypique d'un manager et jeune patron de groupe informatique.

Animé par la volonté de changer l'univers des logiciels de gestion, Fabien Pinckaers a réalisé très tôt un pari osé : celui de créer un logiciel de gestion (ERP) gratuit sur le modèle de l'open source, à destination des PME principalement. Une approche à l'opposé de celles de grands groupes comme SAP, Oracle ou Microsoft qui vendent des solutions propriétaires. Ce pari a directement placé le projet sur la scène internationale et, au gré des adaptations successives, il a permis à TinyERP (l'ancêtre d'Odoo) de trouver le succès.

Ce titre décerné à Fabien Pinckaers couronne aussi, voire surtout, sa vision et son approche atypique du management. Ce discret CEO qui aime prendre des risques pour faire croître l'entreprise, laisse énormément d'autonomie et de responsabilités à ses équipes, réduit au maximum les échelons hiérarchiques pour faciliter la réactivité et conserver les talents à leur bonne place et nourrit une véritable obsession pour l'efficacité.

Son rôle de patron ? Intervenir sur tout ce qui permet de transformer l'entreprise pour la rendre plus efficace et la placer dans les meilleures conditions pour continuer à croître. Concrètement, il peut intervenir sur l'amélioration des process marketing, le développement de nouvelles fonctionnalités de produits, etc. Bref, lever tous les freins à la croissance d'Odoo.

En désignant Fabien Pinckaers, Trends-Tendances met en lumière un manager persévérant qui n'a pas froid aux yeux et dont l'entreprise est devenue l'étendard de la nouvelle génération d'entrepreneurs de la tech francophone.

