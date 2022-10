La division Bridon-Bekaert Ropes Group du groupe Bekaert prend une participation au capital de la société irlandaise TFI Marine, spécialisée dans les systèmes d'amarrage d'éoliennes flottantes en mer, a-t-on appris lundi.

TFI Marine a développé "SeaSpring", un composant d'amarrage à base de polymère qui réduit les charges d'amarrage et la fatigue subies par les plateformes flottantes causées par la poussée du vent et le mouvement des vagues.

L'investissement du groupe Bekaert, dont le montant n'est pas précisé, servira à construire la première usine de fabrication de TFI Marine en Irlande, afin de faire passer l'activité de SeaSpring à l'échelle industrielle. Le partenariat comprend également une collaboration commerciale entre Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) et TFI Marine. "L'expertise combinée de BBRG et TFI Marine augmentera le potentiel de création de valeur de la solution d'amarrage, car elle allongera la durée de vie globale du système d'amarrage et réduira considérablement les coûts d'entretien et l'emprise au sol de l'amarrage", souligne-t-on dans un communiqué.

Plus largement, l'investissement de Bekaert permet au groupe belge de renforcer sa position dans la transition technologique vers les énergies renouvelables. Sur la base des investissements annoncés et engagés au niveau mondial, le portefeuille actuel de projets éoliens flottants en mer représente une augmentation de capacité de 121 GW, dont 15 GW se matérialiseront au cours de cette décennie. "Cela représenterait un investissement dans le marché de l'amarrage d'au moins 1,4 milliard d'euros avant 2030 et une croissance exponentielle à partir de là", estime Bekaert.

