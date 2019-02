Eolien en mer à Dunkerque: Total, Ørsted et Elicio s'associent pour répondre à l'appel

Les trois groupes communiqué commun "la création d'un consortium industriel pour soumettre une offre commune pour le projet de parc éolien marin au large de Dunkerque pour une puissance pouvant atteindre 600 mégawatts".

Elicio est un producteur belge d'énergie renouvelable qui participe déjà à des projets belges de parcs éoliens offshore tels que Norther, Rentel et SeaMade. Il faisait partie des dix dossiers présélectionnés en 2017 par l'administration française pour ce projet dont le lauréat doit être désigné courant 2019, pour une mise en service à l'horizon 2022. Son nouveau partenaire danois Ørsted (ex-Dong Energy), est pour sa part l'un des leaders mondiaux de l'éolien offshore.

Total est pour sa part surtout connu comme producteur de pétrole et de gaz mais cherche de plus en plus à se diversifier dans l'électricité. Les candidats pour cet appel d'offres ont jusqu'au 15 mars pour déposer leur offre définitive. Parmi les autres présélectionnés figurent notamment les consortiums Shell-Quadran Energies marines-Deme, Vattenfall-WPD Offshore-Caisse des Dépôts, Engie-EDPR ou EDF-Innogy-Enbridge.