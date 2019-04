Environ 180.000 Belges ont un deuxième emploi

Environ 180.000 personnes en Belgique, soit 3,8% de la population active, avaient l'an dernier un deuxième emploi. On y trouve 95.000 hommes et 85.000 femmes. Le second emploi est le plus souvent un travail d'indépendant, selon le bureau de statistiques Statbel.