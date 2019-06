Plusieurs géants du Net ont connu un trou d'air boursier les premiers jours de juin. Soupçonnés d'abuser d'une position dominante dans chacun de leur domaine, Alphabet (Google), Amazon, Facebook et Apple seraient dans le collimateur des autorités américaines.

Selon la presse américaine, le département de la Justice et la Federal Trade Commission (FTC), qui ne confirment pas, se seraient partagé la tâche : Alphabet et Apple pour le département de la Justice, Facebook et Amazon pour la la FTC. Avec une priorité pour Alphabet et Facebook.

...