Enquête chez Amazon et eBay suite à des ventes de masques à prix d'or en Italie

La police financière italienne a saisi documents et données informatiques chez Amazon et eBay, dans le cadre d'une enquête sur les ventes à prix d'or de masques et gels désinfectants, en pleine épidémie de coronavirus, s'est félicitée mercredi l'union italienne des consommateurs.