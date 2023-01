Le site du spécialiste norvégien des engrais Yara, à Tertre (province de Hainaut), sera prochainement placé en maintenance et celle-ci devrait durer jusqu'en avril, a-t-on appris jeudi à l'occasion d'une rencontre de presse avec le PDG du groupe, Svein Tore Holsether. Ce dernier, de passage à Bruxelles, a par ailleurs prévenu: l'Europe fait face à de nombreux défis alors que "tout va très vite dans d'autres parties du monde".

Depuis la fin novembre 2022, plusieurs unités de production ont été mises à l'arrêt à Tertre, en réponse à "la situation économique et à la volatilité des prix de l'énergie". Deux unités d'acide nitrique et une unité d'ammoniac ont ainsi cessé de produire. Au total, le site hennuyer emploie quelque 280 travailleurs. L'entreprise avait assuré que le personnel ne serait "pas impacté par ces arrêts temporaires" et que "des plans de formations, de maintenance anticipée et d'amélioration continue" étaient "en cours d'élaboration."

Malgré la baisse récente des prix du gaz, la situation reste très volatile et aucune reprise à plein régime n'est prévue dans l'immédiat. La production à Tertre est actuellement minimale et les équipes vont se consacrer à des travaux de maintenance qui devraient se terminer en avril, indique-t-on jeudi chez Yara.

La situation à Tertre est loin d'être unique: plusieurs usines de Yara sur le Vieux-Continent sont peu ou prou dans la même situation. A l'occasion de son dernier rapport trimestriel (3e trimestre 2022), la société cotée avait laissé entendre que ses sites de production européens tournaient à seulement 65%. Guerre en Ukraine, prix énergétiques, "Inflation Reduction Act" aux États-Unis -lequel prévoit, sous conditions, d'importants incitants fiscaux pour les industriels-, souveraineté alimentaire... "L'Europe fait face à de nombreux défis en même temps et se trouve à la croisée des chemins", estime Svein Tore Holsether, craignant que l'Europe ne perde sa place de premier plan dans la transition verte.

Le CEO du leader mondial des engrais a également rappelé les efforts de son groupe pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et verdir sa production. En tant que producteur d'ammoniac, qui peut servir au stockage de l'hydrogène, Yara entend aussi jouer un rôle important dans la transition énergétique.

