La centrale de pompage-turbinage de Coo est un maillon essentiel du réseau électrique belge. Et pour cause, elle fonctionne comme une gigantesque batterie de stockage via les flux d'eau entre les bassins en amont et en aval. Elle était capable jusqu'ici de produire de l'électricité pour une puissance maximale de 1.080 MW. Mais avec l'avènement du renouvelable et son côté intermittent, la centrale travaille beaucoup plus qu'avant: de 6.000 démarrages par an à 10.000 aujourd'hui. Pour doper sa capacité, Engie va entamer de gros travaux qui supposent de relever de deux mètres les digues de ses bassins. Cela permettra de relever la puissance maximale de la centrale à 1.159 MW, soit un gain de 7,5%. L'investissement est estimé à 67 millions d'euros.