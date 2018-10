Engie inaugure une installation de 3.680 panneaux photovoltaïques

Les panneaux, d'une surface totale de près de 9.000 m² et d'une puissance d'1 MW, produiront chaque année 954.000 kWh, soit 5% de la consommation du site en service et jusque 65% de celle en cas d'arrêt. Cette production correspond à la consommation annuelle de 270 familles et permet d'éviter l'émission de 272 tonnes de CO2 par an. L'électricité sera auto-consommée par la centrale pour alimenter en partie ses équipements (moteurs, pompes, ...), ce qui permettra de diminuer la quantité de gaz naturel utilisée, de l'ordre de 153.000 Nm³/an.

"Cette nouvelle installation confirme notre volonté de contribuer à un progrès harmonieux avec une énergie toujours plus verte et plus locale. Ce projet renforce notre rôle de premier producteur vert du pays et nous comptons continuer sur cette voie. Des panneaux solaires seront prochainement installés sur le site de la centrale biomasse des Awirs ainsi que sur notre site de Coo.

Et d'autres projets sont à l'étude. La preuve que la transition énergétique n'est pas une contrainte, mais bien une réelle opportunité", affirme le fournisseur d'énergie. Engie exploite en Belgique quatre centrales turbine-gaz-vapeur fonctionnant au gaz naturel, pour une capacité totale installée de 1.761 MW. Celle d'Amercoeur produit en moyenne 2.900.000 MWh annuellement.