Engie a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 60,1 milliards d'euros, en augmentation de 5,4% par rapport à l'année précédente, alors que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) a connu une croissance de 6,8%, à 10,4 milliards d'euros.

La maison-mère d'Electrabel, qui a bénéficié l'an dernier d'une meilleure disponibilité de ses centrales nucléaires en Belgique (+62% de volumes produits) et de meilleurs prix pour cette production (+2 euros/MWh), affiche un bénéfice net d'un milliard d'euros, stable par rapport à 2018. Pour l'exercice 2019, Engie propose un dividende de 0,80 euro brut par action, en hausse de 7% par rapport au dividende ordinaire de 2018. Le géant énergétique s'est engagé depuis plusieurs années sur la voie d'une décarbonisation de son portefeuille de production électrique et cela s'est matérialisé l'an dernier par des cessions de centrales à charbon en Asie et en Europe. Pour 2020, Engie prévoit un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros, contre un tel résultat de 2,7 milliards en 2019 (+9%). Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'ebitda de 10,5 à 10,9 milliards d'euros, précise-t-on. Le président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, rappelle dans un communiqué que la direction collégiale intérimaire en place "établira et mettra en oeuvre une feuille de route pour simplifier, clarifier et renforcer" le business model d'Engie, alors que le groupe s'est séparé il y a quelques jours à peine de sa directrice générale, Isabelle Kocher.