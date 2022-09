La débâcle d'Heathrow, incapable de faire face au rebond du trafic aérien, ne s'améliore pas.

La limitation de la capacité à 100.000 voyageurs par jour est prolongée jusqu'au 29 octobre. Ce n'est sans doute pas fini si on en juge par la récente décision de British Airways de supprimer 10.000 vols entre le 31 octobre et le 1er avril, soit 8% de son offre d'hiver. Le groupe préfère donc prendre les devants plutôt que d'annuler en dernière minute sous la pression de l'aéroport. Ces suppressions, surtout des vols courte distance, ne devraient pas avoir trop d'impact financier ni opérationnel. A Heathrow, la pénurie de main-d'oeuvre peu qualifiée se poursuit. Et de nombreux observateurs y voient l'une des conséquences du Brexit et de la politique migratoire stricte désormais observée par le gouvernement britannique.

La limitation de la capacité à 100.000 voyageurs par jour est prolongée jusqu'au 29 octobre. Ce n'est sans doute pas fini si on en juge par la récente décision de British Airways de supprimer 10.000 vols entre le 31 octobre et le 1er avril, soit 8% de son offre d'hiver. Le groupe préfère donc prendre les devants plutôt que d'annuler en dernière minute sous la pression de l'aéroport. Ces suppressions, surtout des vols courte distance, ne devraient pas avoir trop d'impact financier ni opérationnel. A Heathrow, la pénurie de main-d'oeuvre peu qualifiée se poursuit. Et de nombreux observateurs y voient l'une des conséquences du Brexit et de la politique migratoire stricte désormais observée par le gouvernement britannique.