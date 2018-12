En visite chez Gofrino, la véritable gaufre de Liège au sucre perlé (En images)

Installé depuis 2014 à Waremme, Gofrino compte aujourd'hui une grosse vingtaine d'équivalents temps plein. Pourtant, l'aventure de Miguel Iribarren et Etienne Vauthier n'a pas démarré dans notre plat pays : les deux fondateurs ont en effet commencé à mettre la main à la pâte en Ukraine où, avec un atelier de production et plusieurs points de vente, ils ont fait découvrir les gaufres de Liège à la population locale, sous la marque Go...