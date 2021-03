Le 1819, le point d'information des entrepreneurs bruxellois, a reçu cinq fois plus de demandes d'aide en un an, a annoncé jeudi hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, dans un bilan établi un an après le début de la crise du coronavirus.

En 2019, le 1819 avait traité en moyenne 715 demandes par mois. Mais entre le 9 mars 2020 et le 26 février 2021, le point d'info a traité 41.483 demandes en rapport avec le Covid-19 et l'activité professionnelle, auxquelles s'ajoutent 5.779 demandes non liées au Covid-19, ce qui correspond à une moyenne de 3.939 demandes mensuelles. Le mois d'avril 2020 comptabilise à lui seul 12.252 demandes, soit une moyenne de 422 demandes par jour.

La majorité des demandes est issue de quatre secteurs: commerce & distribution (19% des demandes en rapport avec le Covid-19 sur la période en question), l'horeca (14%), les services (10%) et le secteur santé et bien-être (8%). Le besoin d'aides financières a représenté 91% des demandes traitées par le 1819 (soit 37.749 demandes).

Du 9 mars 2020 au 26 février 2021, les pages FAQ du site 1819.brussels ont en outre été consultées par 163.217 visiteurs.

