En un an, le guichet unique pour les entreprises a trouvé son public

Il y a tout juste un an, le 1890 - le guichet unique pour toutes les personnes qui entreprennent ou qui souhaitent entreprendre en Wallonie - voyait je jour. Depuis, il a trouvé son public, avec notamment plus de 105.000 visites uniques sur son site internet (www.1890.be) et 1.757 demandes traitées par téléphone ou via le formulaire disponible en ligne.

Willy Borsus