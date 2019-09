En difficulté, Match et Smatch veulent fermer 16 magasins et supprimer 210 emplois

Match et Smatch (groupe Louis Delhaize), en difficulté, ont adopté un projet de plan de transformation visant "à redynamiser les deux enseignes" et passant par la fermeture potentielle de 16 magasins et la suppression de 210 emplois, a-t-on appris mardi. Une enveloppe de 40 millions d'euros d'investissement est prévue en parallèle.

© ISOPIX