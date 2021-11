Selon l'agence statistique Eurostat, deux tiers des indépendants sont encore des hommes. En revanche, la parité est quasi parfaite chez les salariés.

Dans le but d'analyser les conséquences de la pandémie sur l'emploi et de l'arrêt du soutien financier apporté aux entreprises, l'agence européenne de l'information statistique Eurostat a publié une série de données liées à l'emploi. Ces dernières fournissent un aperçu des personnes employées par statut professionnel dans les États membres de l'Union européenne.

Ainsi, au deuxième trimestre 2021, dans l'Union européenne, 13% des actifs de 20 à 64 ans sont des indépendants et 86% des salariés. La Belgique suit une courbe très similaire puisque 12% des 20-64 ans sont des travailleurs indépendants et 80%, des salariés.

Si on examine les données par groupe d'âge, on constate qu'une plus grande proportion de personnes âgées de 55 à 64 ans est indépendante (17%). On reste en effet avec un ratio de 13% pour les 25-54 ans.

Égalité pour les salariés, grand écart pour les indépendants

Dans l'UE, 33% des travailleurs indépendants âgés entre 20 et 64 ans sont des travailleuses. Chez les salariés en revanche, la parité est quasi atteinte (48%). La Belgique suit encore une fois la même tendance avec des ratios respectivement de 33% de travailleuses indépendantes et 50% de salariées.

Et les tranches d'âge ici ne changent pas grand-chose, que ce soit en Belgique ou dans l'Union européenne. Ainsi, chez les actifs européens de 25 à 54 ans, les femmes représentent 34% des indépendants et 48% des salariés. Chez les 55-64 ans, c'est 33% d'indépendantes - descendant même à 31,5% en Belgique - et 50% de salariées.

Graphique réalisé par l'agence européenne Eurostat © Eurostat

Les travailleurs indépendants de plus en plus nombreux en Belgique

Par rapport à l'an dernier à la même époque, les pourcentages ont globalement baissé, aussi bien en Belgique que dans l'Union européenne. Ainsi, au deuxième trimestre 2020, 13,7% des actifs de 20 à 64 ans étaient des indépendants et 85,5% des salariés. En Belgique, c'est respectivement 14% d'indépendants et 87% de salariés. En termes de parité, il n'y a eu quasiment aucune évolution. Les conséquences de la crise du Covid n'ont donc eu qu'un léger impact sur le statut professionnel.

En revanche, ce qui est intéressant à constater pour la Belgique, c'est que le pourcentage d'indépendants à fortement augmenté par rapport au second trimestre 2017, et ce qu'importe le genre. Ainsi, la Belgique a enregistré une augmentation globale de 4,5% des indépendants âgés de 20 à 64 ans. Une augmentation qui reste entre 4 et 5% aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Mais cette hausse est beaucoup plus marquée en ce qui concerne les travailleurs de 55 à 64 ans. En effet, cette tranche d'âge enregistre une augmentation de 31% de travailleurs indépendants. Et cela est visible autant chez les femmes que chez les hommes, avec respectivement une augmentation de 24 et 33%.

Enfin, au niveau des Etats membres, c'est l'Italie qui compte le plus de travailleurs indépendants âgés de 20 à 64 ans au second trimestre 2021, devant la France et l'Espagne. Même trio de tête en ce qui concerne les femmes, qui représentent là encore entre 30 et 35% des indépendants.

Aurore Dessaigne

Dans le but d'analyser les conséquences de la pandémie sur l'emploi et de l'arrêt du soutien financier apporté aux entreprises, l'agence européenne de l'information statistique Eurostat a publié une série de données liées à l'emploi. Ces dernières fournissent un aperçu des personnes employées par statut professionnel dans les États membres de l'Union européenne.Ainsi, au deuxième trimestre 2021, dans l'Union européenne, 13% des actifs de 20 à 64 ans sont des indépendants et 86% des salariés. La Belgique suit une courbe très similaire puisque 12% des 20-64 ans sont des travailleurs indépendants et 80%, des salariés. Si on examine les données par groupe d'âge, on constate qu'une plus grande proportion de personnes âgées de 55 à 64 ans est indépendante (17%). On reste en effet avec un ratio de 13% pour les 25-54 ans. Dans l'UE, 33% des travailleurs indépendants âgés entre 20 et 64 ans sont des travailleuses. Chez les salariés en revanche, la parité est quasi atteinte (48%). La Belgique suit encore une fois la même tendance avec des ratios respectivement de 33% de travailleuses indépendantes et 50% de salariées. Et les tranches d'âge ici ne changent pas grand-chose, que ce soit en Belgique ou dans l'Union européenne. Ainsi, chez les actifs européens de 25 à 54 ans, les femmes représentent 34% des indépendants et 48% des salariés. Chez les 55-64 ans, c'est 33% d'indépendantes - descendant même à 31,5% en Belgique - et 50% de salariées. Par rapport à l'an dernier à la même époque, les pourcentages ont globalement baissé, aussi bien en Belgique que dans l'Union européenne. Ainsi, au deuxième trimestre 2020, 13,7% des actifs de 20 à 64 ans étaient des indépendants et 85,5% des salariés. En Belgique, c'est respectivement 14% d'indépendants et 87% de salariés. En termes de parité, il n'y a eu quasiment aucune évolution. Les conséquences de la crise du Covid n'ont donc eu qu'un léger impact sur le statut professionnel.En revanche, ce qui est intéressant à constater pour la Belgique, c'est que le pourcentage d'indépendants à fortement augmenté par rapport au second trimestre 2017, et ce qu'importe le genre. Ainsi, la Belgique a enregistré une augmentation globale de 4,5% des indépendants âgés de 20 à 64 ans. Une augmentation qui reste entre 4 et 5% aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais cette hausse est beaucoup plus marquée en ce qui concerne les travailleurs de 55 à 64 ans. En effet, cette tranche d'âge enregistre une augmentation de 31% de travailleurs indépendants. Et cela est visible autant chez les femmes que chez les hommes, avec respectivement une augmentation de 24 et 33%.Enfin, au niveau des Etats membres, c'est l'Italie qui compte le plus de travailleurs indépendants âgés de 20 à 64 ans au second trimestre 2021, devant la France et l'Espagne. Même trio de tête en ce qui concerne les femmes, qui représentent là encore entre 30 et 35% des indépendants. Aurore Dessaigne