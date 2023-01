Le début d'année est propice aux bonnes résolutions. Plutôt que les grands classiques "faire plus de sport, arrêter de fumer ou manger plus sainement", pourquoi ne pas prendre, cette année, la résolution d'optimiser ses jours de congé.

En considérant le calendrier 2023 comme un vaste plateau de Tetris, il suffit de placer astucieusement vos jours de congés en les combinant avec les jours fériés pour s'accorder de plus longues plages de repos.

Il y a cette année, 7 jours de congé légaux qui tombent en semaine. Donc, si vous disposez de 26 jours de congé à placer quand vous voulez, vous pouvez obtenir 63 jours de vacances (en y incluant les weekends).

Mais procédons mois par mois pour y voir plus clair.

Avril : le lundi de Pâques

Le lundi de Pâques tombe le 10 avril, donc en posant 4 jours (du 11 au 14 avril), vous obtenez 9 jours de congé d'affilé en y incluant les deux week-ends.

Mai : le mois des congés

On commence par le lundi 1er mai qui est férié, piochez 4 jours dans votre pot de jours de vacances pour ne pas travailler jusqu'au vendredi 5 inclus, à nouveau avec les week-ends, vous obtenez 9 jours.

Offrez-vous encore deux longs week-ends de 4 jours. Le jeudi de l'Ascension (soit le 18 mai) étant férié, posez le vendredi 19 mais pour le premier de ces week-ends. Prochain jour férié, le lundi 29 mai pour la Pentecôte, offrez-vous le vendredi 26 pour avoir de nouveau 4 jours.

Juillet : la fête nationale

Il vous faudra attendre l'été pour ce congé de 9 jours en n'en posant que 4, en profitant du vendredi 21 juillet, jour de fête nationale (et donc de demander les a jours précédents celle-ci).

Août : l'Assomption

Le fameux 15 août tombe cette année un mardi. Quatre petits jours bien placés (lundi 14, et puis du mercredi 16 au vendredi 18) et vous voilà à nouveau avec 9 jours de congé d'affilié.

Novembre : la Toussaint

Cette année, on "perd" malheureusement le 11 novembre qui se trouve être un samedi. On se rattrapera donc sur le mercredi 1er novembre de férié, en lui adossant les lundi et mardi (30 et 31 octobre), ainsi que les 2 et 3 novembre.

Décembre : 10 jours à prendre

Le mois de décembre est comme le mois de mai, un mois riche en congés. Le jour de Noël est le lundi 25 décembre, il devrait à cette date vous rester quatre jours que vous placez dans la foulée. Vous obtenez alors 9 jours avec les deux week-ends... qui se transforment en 11 jours avec le lundi 1er janvier 2024.

