Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

"En 2019, soyons solidaires des Gafa"

Le "techlash" fut pour beaucoup l'une des activités favorites de l'année qui vient de s'écouler. Forgé en 2018 par The Economist de la contraction de echnology et de backlash (contrecoup), le terme désigne le retour de bâton du public à l'endroit des grandes entreprises technologiques. Naguère on les adorait, maintenant on adore les détester.