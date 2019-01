En 2018, McDonald's a ouvert quatre restaurants et créé 478 nouveaux emplois en Belgique

En 2018, McDonald's a ouvert quatre nouveaux restaurants en Belgique et créé 478 nouveaux emplois. La chaîne de restauration rapide a investi plus de 25 millions d'euros l'an dernier dans la transformation de 30 restaurants en McDo 2.0 (service à table et burger à la minute) et dans les quatre nouveaux restaurants tous situés en Wallonie (Couvin, Sambreville, Courcelles et Hannut), a annoncé jeudi McDonald's.