Et si nous parlions d'un oiseau libéré ? C'est par ses termes qu'Elon Musk, le patron de Tesla et homme le plus riche du monde, a annoncé son rachat de Twitter, le réseau social représenté par un petit oiseau bleu.

Elon Musk a payé 44 milliards de dollars pour Twitter. De l'avis unanime de tous les experts, c'est un prix surfait, même pour l'homme le plus riche du monde. Très largement surfait, ne serait-ce que parce qu'en 15 d'existence, Twitter n'a jamais été rentable. D'ailleurs, la première décision d'Elon Musk, lorsqu'il a racheté officiellement Twitter, c'est de virer son patron, et il ne compte pas en rester là.

Il a fait comprendre à des investisseurs qu'il comptait licencier 75% des postes chez Twitter, pour ramener le total des employés à 2.000 personnes. C'est étonnant comme démarche. D'habitude quand un patron reprend une boîte, il dit tout le contraire, car ce n'est pas en faisant peur au personnel qu'on peut redresser une entreprise qui justement perd de l'argent. D'ailleurs, Elon Musk a depuis lors essayé de rassurer le staff de Twitter, mais en vain. Les salariés de Twitter sont loin d'être rassurés, car un SMS envoyé par un adjoint d'Elon Musk, et rendu public, montre le calcul rapide et terrible qu'a fait Elon Musk pour avouer qu'il fallait virer 75% du staff. Il a tout simplement divisé le chiffre d'affaires de Twitter (5 milliards de dollars) par les 8000 employés de Twitter. Et au final, chaque employé rapporte 625.000 dollars contre 1,9 million de dollars par salarié chez Google et 2,3 millions pour Apple.

Bref, Elon Musk et son équipe ont compris qu'il y avait de la marge et que l'équipe actuelle n'est pas rentable ! Et c'est là, où l'on en vient à la suite du programme... La suite du programme, c'est que les annonceurs ont compris qu'Elon Musk n'achetait pas Twitter pour faire de l'argent (à quoi bon, il en a déjà assez pour vivre sans travailler pendant des siècles), non s'il a racheté Twitter, c'est pour des raisons idéologiques. Il estime que cette plateforme, très utilisée par les politiques et les journalistes, est bridée, qu'elle n'est pas assez libre selon ses goûts.

Mais certains se disent qu'avoir l'homme, le plus riche de la planète, contrôler le média, le plus influent, n'est pas une bonne chose. D'autant qu'Elon Musk, par ses multiples business, n'est pas un acteur neutre. Donc, ce que fait pour l'instant Musk, c'est de tenter de rassurer les annonceurs que Twitter ne va pas devenir un cloaque pour les opinions extrêmes. Il n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de rassurer ces annonceurs, car Twitter dépend aujourd'hui à 95% de la publicité. Alors, c'est vrai, Elon Musk a des idées pour trouver d'autres sources de financement, mais tout cela va prendre du temps, et d'ici là, il devra montrer patte blanche et éviter que Twitter ne devienne un gouffre financier. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'action Tesla a chuté de presque 50% depuis le mois d'avril dernier, car les experts se rendent compte, que tout génie qu'il est, Elon Musk va devoir consacrer du temps à Twitter, et donc détourner son attention de ses autres business infiniment plus rentables. Elon Musk, c'est un peu le Tony Stark de la vie réelle : c'est un super héros, et comme tout super héros, il a des faces sombres et incompréhensibles pour le commun des mortels.

Elon Musk a payé 44 milliards de dollars pour Twitter. De l'avis unanime de tous les experts, c'est un prix surfait, même pour l'homme le plus riche du monde. Très largement surfait, ne serait-ce que parce qu'en 15 d'existence, Twitter n'a jamais été rentable. D'ailleurs, la première décision d'Elon Musk, lorsqu'il a racheté officiellement Twitter, c'est de virer son patron, et il ne compte pas en rester là.Il a fait comprendre à des investisseurs qu'il comptait licencier 75% des postes chez Twitter, pour ramener le total des employés à 2.000 personnes. C'est étonnant comme démarche. D'habitude quand un patron reprend une boîte, il dit tout le contraire, car ce n'est pas en faisant peur au personnel qu'on peut redresser une entreprise qui justement perd de l'argent. D'ailleurs, Elon Musk a depuis lors essayé de rassurer le staff de Twitter, mais en vain. Les salariés de Twitter sont loin d'être rassurés, car un SMS envoyé par un adjoint d'Elon Musk, et rendu public, montre le calcul rapide et terrible qu'a fait Elon Musk pour avouer qu'il fallait virer 75% du staff. Il a tout simplement divisé le chiffre d'affaires de Twitter (5 milliards de dollars) par les 8000 employés de Twitter. Et au final, chaque employé rapporte 625.000 dollars contre 1,9 million de dollars par salarié chez Google et 2,3 millions pour Apple.Bref, Elon Musk et son équipe ont compris qu'il y avait de la marge et que l'équipe actuelle n'est pas rentable ! Et c'est là, où l'on en vient à la suite du programme... La suite du programme, c'est que les annonceurs ont compris qu'Elon Musk n'achetait pas Twitter pour faire de l'argent (à quoi bon, il en a déjà assez pour vivre sans travailler pendant des siècles), non s'il a racheté Twitter, c'est pour des raisons idéologiques. Il estime que cette plateforme, très utilisée par les politiques et les journalistes, est bridée, qu'elle n'est pas assez libre selon ses goûts.Mais certains se disent qu'avoir l'homme, le plus riche de la planète, contrôler le média, le plus influent, n'est pas une bonne chose. D'autant qu'Elon Musk, par ses multiples business, n'est pas un acteur neutre. Donc, ce que fait pour l'instant Musk, c'est de tenter de rassurer les annonceurs que Twitter ne va pas devenir un cloaque pour les opinions extrêmes. Il n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de rassurer ces annonceurs, car Twitter dépend aujourd'hui à 95% de la publicité. Alors, c'est vrai, Elon Musk a des idées pour trouver d'autres sources de financement, mais tout cela va prendre du temps, et d'ici là, il devra montrer patte blanche et éviter que Twitter ne devienne un gouffre financier. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'action Tesla a chuté de presque 50% depuis le mois d'avril dernier, car les experts se rendent compte, que tout génie qu'il est, Elon Musk va devoir consacrer du temps à Twitter, et donc détourner son attention de ses autres business infiniment plus rentables. Elon Musk, c'est un peu le Tony Stark de la vie réelle : c'est un super héros, et comme tout super héros, il a des faces sombres et incompréhensibles pour le commun des mortels.