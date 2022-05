Le président brésilien Jair Bolsonaro doit rencontrer vendredi à Sao Paulo le milliardaire Elon Musk, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale, dans le cadre d'un projet pour desservir la forêt amazonienne avec internet.

Aucun détail n'a été communiqué par cette source de la présidence brésilienne, autre que le fait qu'elle doit se dérouler dans cette grande ville du sud-est du Brésil.

M. Bolsonaro avait indiqué plus tôt qu'il allait avoir une rencontre à caractère "privé" à Sao Paulo "avec une personne très importante connue dans le monde entier".

"Elle vient offrir son aide pour notre Amazonie", avait précisé le président dans sa publication hebdomadaire sur les réseaux sociaux, sans divulguer l'identité de la personne en question.

M. Musk, homme le plus riche de la planète et propriétaire de la société spatiale SpaceX et du constructeur automobile Tesla, est à la tête d'une fortune estimée par le magazine Forbes à 230 milliards de dollars.

Il a annoncé récemment son intention d'acheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars, avant de suspendre ce projet d'acquisition à l'obtention de données sur la proportion des faux comptes.

Le gouvernement brésilien a annoncé en novembre être en train de négocier un accord pour que SpaceX déploie internet par satellite au-dessus de la forêt amazonienne et aide à détecter la déforestation illégale.

La société spatiale a lancé mi-février une deuxième cargaison d'une cinquantaine de satellites du service Starlink d'Elon Musk destinés à fournir une connexion internet à des clients dans le monde entier.

Starlink permet aux habitants de zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles d'avoir accès à l'internet à haut débit, via des milliers de petits satellites. Il compte plus de 100.000 abonnés dans le monde, ayant un équipement spécifique vendu autour de 600 euros et un abonnement de près de 100 euros par mois.

