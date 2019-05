Elia investit 10 millions pour soutenir les besoins d'électricité sur le plateau de Herve

Elia, responsable de la gestion et de la maintenance du réseau de transport d'électricité, a investi 10 millions d'euros afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et anticiper les besoins futurs dans l'est de la Belgique en réalisant une liaison souterraine entre Rabosée (Liège) et Battice (Herve), a annoncé jeudi Dominique Gathoye, gestionnaire de projet chez Elia.