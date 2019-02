Elia a enregistré une "performance opérationnelle solide" en 2018

Elia a acquis, en avril dernier, une participation supplémentaire de 20% dans Eurogrid International. De ce fait notamment, le chiffre d'affaires total a bondi de 122,8%, à 1.931,8 millions d'euros. "Nous avons réalisé d'importants projets d'infrastructure dans les délais et le budget impartis. Nos résultats annuels reflètent également les excellentes performances de nos activités clés. L'une de nos plus significatives réalisations a été l'augmentation de notre part dans 50Hertz à 80 %, nous conférant le contrôle total de l'entreprise", souligne le CEO Chris Peeters.

Des investissements sur les réseaux belges et allemands ont en outre été consentis à hauteur de 636,7 millions d'euros et 491,5 millions d'euros respectivement, "afin d'assurer un système énergétique fiable, durable et abordable qui réponde aux exigences de la société en matière de lutte contre le réchauffement et le changement climatiques".

Un dividende de 1,66 euro sera proposé à l'Assemblée générale du 21 mai 2019.