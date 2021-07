Electrabel donne jusqu'au 31 juillet à la députation permanente pour revoir sa décision, ce qui est possible tant qu'un recours n'a pas été introduit auprès du gouvernement flamand.

Electrabel s'active en coulisses contre le refus surprise de la députation permanente du Brabant flamand, la semaine dernière, d'accorder un permis pour la construction d'une nouvelle centrale au gaz à Vilvorde, rapportent vendredi De Tijd et L'Echo.

Electrabel n'a pas réagi officiellement mais l'entreprise a envoyé un courriel au pouvoir exécutif provincial dans lequel elle constate qu'après "une lecture rapide mais approfondie", les motivations invoquées par la députation permanente ne tiennent pas la route. "En prenant connaissance de la décision de refus et de la motivation de celle-ci, Electrabel ne peut que conclure que le refus est motivé par des motifs autres que juridiques et environnementaux", explique encore l'énergéticien dans son mail, selon L'Echo.

