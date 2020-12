Ekoplaza est le leader du commerce bio aux Pays-Bas. Il y exploite une septantaine de magasins ainsi qu'une quarantaine de points de retrait de commandes pour un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros.

Ekoplaza fera officiellement son entrée chez nous l'an prochain. Il y est déjà via les 16 magasins OriginO récupérés suite à la fusion entre U...

Ekoplaza fera officiellement son entrée chez nous l'an prochain. Il y est déjà via les 16 magasins OriginO récupérés suite à la fusion entre Udea, sa maison mère, et Biofresh, le grossiste belge. Au premier trimestre 2021, les OriginO deviendront des Ekoplaza, tout en conservant les spécificités de produits propres au marché belge. Ekoplaza espère aussi fédérer sous sa bannière un certain nombre d'exploitants indépendants. Mais ce n'est pas tout: vu l'explosion du commerce digital chez nous suite à la pandémie, le groupe néerlandais entend développer une offre en ligne destinée aux clients belges avec livraison à domicile de produits d'épicerie. Un canal qu'elle a déjà fortement développé outre-Moerdjik.