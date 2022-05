Edgard & Cooper obtient le label B Corp

Créée en 2016 à Courtrai par trois amis, Edgard & Cooper est une marque d'aliments pour chiens et chats pas comme les autres. Elle n'utilise que des matières premières fraîches et durables (pas de transformé, ni de séché et aucune farine animale) et les contenants sont soit biodégradables, soit recyclables.

© PG

L'entreprise vise la neutralité carbone en 2025 et, dans son optique de protection de l'environnement, elle a lancé des croquettes pour chiens 100% végétales et ne travaill... L'entreprise vise la neutralité carbone en 2025 et, dans son optique de protection de l'environnement, elle a lancé des croquettes pour chiens 100% végétales et ne travaille qu'avec des poissons certifiés MSC et ASC. Le succès est au rendez-vous puisqu'au bout de six ans, Edgard & Cooper emploie 163 personnes et est désormais présente dans 14 pays. Elle vient d'ajouter une autre plume à son chapeau: elle a rejoint le cercle fermé des sociétés belges labellisées B Corp, une récompense octroyée aux entreprises commerciales répondant à des critères très exigeants en termes de prestations sociétales et environnementales, de transparence et de gouvernance. Dans le monde, seules cinq entreprises actives dans l'alimentation animale ont reçu ce label. Edgard & Cooper n'a pas fait dans le détail puisqu'elle a décroché la note la plus élevée du secteur: 94,1!