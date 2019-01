Edenred acquiert deux sociétés

"Avec cette acquisition, Edenred répond clairement aux nouveaux besoins des entreprises et de leurs salariés qui sont: le bien-être financier, physique et mental. Les entreprises ont constaté ces tendances et souhaitent réellement trouver des solutions pour améliorer le bien-être des travailleurs.

Cette offre ne sera pas limitée aux employés des grandes entreprises mais sera aussi accessible aux PME car notre volonté est de nous ouvrir davantage à cette partie du marché", explique Olivier Bouquet, CEO d'Edenred Benelux. Près d'un million de salariés utilisateurs auront ainsi accès à des offres de billetterie ou des services de garde d'enfant. L'acquisition des sociétés Merits&Benefits et Ekivita1 sera relutive (on verra une amélioration du bénéfice par action, NDLR.) sur l'EBITDA ainsi que sur le résultat net, dès 2019, précise la société de services prépayés.

Edenred Belgique emploie quelques 170 collaborateurs et compte 1,5 million d'utilisateurs, 60.000 clients et 40.000 marchands partenaires en Belgique. Elle propose diverses solutions telles que Ticket Restaurant, Ticket EcoCheque, Ticket Sport & Culture et Ticket Compliments.