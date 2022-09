La compagnie aérienne à bas prix easyJet va investir plusieurs milliards de dollars dans la technologie de l'hydrogène et dans des avions plus économes en carburant, entre autres, pour réduire ses émissions de CO2. C'est ce qu'a annoncé lundi le transporteur britannique en dévoilant son projet de voler sans émissions en 2050.

Selon les plans d'easyJet, l'utilisation de l'hydrogène pourrait réduire les émissions de CO2 de la flotte de près de 80% d'ici 2050. Le CO2 restant devra être capté pour obtenir des vols totalement exempts d'émissions. À cette fin, la compagnie aérienne collabore, entre autres, avec le constructeur aéronautique Airbus et le concepteur de moteurs d'avion Rolls-Royce. La technologie de captage est encore en cours de développement, mais le projet consiste à capter le CO2 de l'atmosphère et à le stocker sous terre.

L'investissement dans de nouveaux avions s'élèvera à 21 milliards de dollars répartis sur plusieurs années. easyJet prévoit ainsi d'acheter 168 Airbus NEO, dont la flotte actuelle compte déjà 59 appareils. Selon la compagnie aérienne, ces appareils sont non seulement 15% plus économes en carburant, mais ils génèrent également moins de pollution sonore.

À terme, les avions seront équipés des logiciels les plus récents. Cela devrait permettre de réduire la consommation de carburant, notamment lors du décollage et de l'atterrissage.

