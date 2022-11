La compagnie aérienne low-cost easyJet et le constructeur aérospatial Rolls-Royce ont annoncé lundi avoir réussi à propulser un moteur d'avion à hydrogène, une première mondiale. Les deux entreprises ont qualifié ce test d'"étape majeure" pour prouver que l'hydrogène peut constituer un carburant zéro carbone pour l'aviation.

Le test a eu lieu sur le site Boscombe Down du ministère de la Défense à Amesbury en Angleterre.

EasyJet et Rolls-Royce ont noué un partenariat en juillet dans le but de démontrer que l'hydrogène peut être utilisé pour alimenter des avions à partir du milieu des années 2030.

Les deux entreprises visent la neutralité carbone pour 2050.

Le directeur général d'easyJet Johan Lundgren a décrit le test comme "un réel succès de notre partenariat".

"Nous nous engageons à continuer de soutenir cette recherche révolutionnaire car l'hydrogène offre de grandes possibilités pour une gamme d'avions, dont les appareils utilisés par easyJet. Ce sera un énorme pas en avant pour relever le défi du zéro net en 2050", a-t-il poursuivi.

Le seul déchet produit par l'utilisation de l'hydrogène comme carburant est de l'eau.

La directrice technologique de Rolls-Royce, Grazia Vittadini, s'est également réjouie du "succès de ce test à hydrogène", le qualifiant d'"étape passionnante. Nous avons annoncé notre partenariat avec easyJet en juillet seulement et nous avons déjà pris un départ incroyable avec ce résultat historique. Nous repoussons les limites pour découvrir les possibilités de zéro carbone de l'hydrogène, ce qui pourrait aider à remodeler l'avenir de l'aviation".

Le test a eu lieu sur le site Boscombe Down du ministère de la Défense à Amesbury en Angleterre. EasyJet et Rolls-Royce ont noué un partenariat en juillet dans le but de démontrer que l'hydrogène peut être utilisé pour alimenter des avions à partir du milieu des années 2030. Les deux entreprises visent la neutralité carbone pour 2050. Le directeur général d'easyJet Johan Lundgren a décrit le test comme "un réel succès de notre partenariat". "Nous nous engageons à continuer de soutenir cette recherche révolutionnaire car l'hydrogène offre de grandes possibilités pour une gamme d'avions, dont les appareils utilisés par easyJet. Ce sera un énorme pas en avant pour relever le défi du zéro net en 2050", a-t-il poursuivi. Le seul déchet produit par l'utilisation de l'hydrogène comme carburant est de l'eau. La directrice technologique de Rolls-Royce, Grazia Vittadini, s'est également réjouie du "succès de ce test à hydrogène", le qualifiant d'"étape passionnante. Nous avons annoncé notre partenariat avec easyJet en juillet seulement et nous avons déjà pris un départ incroyable avec ce résultat historique. Nous repoussons les limites pour découvrir les possibilités de zéro carbone de l'hydrogène, ce qui pourrait aider à remodeler l'avenir de l'aviation".