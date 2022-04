La compagnie aérienne EasyJet a annulé plus de 200 vols durant le week-end, à la suite d'un manque de personnel dû au Covid-19.

La compagnie, qui dit avoir mobilisé du personnel supplémentaire, s'attend néanmoins à devoir encore supprimer des dizaines de vols ce lundi. "En raison des taux élevés actuels d'infections au Covid à travers l'Europe, EasyJet fait face comme toutes les entreprises à des niveaux plus élevés que d'habitude d'employés en maladie", a expliqué un porte-parole de la compagnie low cost. Lundi, 62 vols ont été préventivement annulés vers et au départ du Royaume-Uni, "ce qui représente une petite proportion du programme de vol de demain qui prévoyait plus de 1.645 vols", insiste la compagnie. Ces annulations, qui ont pris des voyageurs au dépourvu, interviennent alors que débutent les vacances de Pâques.

La compagnie, qui dit avoir mobilisé du personnel supplémentaire, s'attend néanmoins à devoir encore supprimer des dizaines de vols ce lundi. "En raison des taux élevés actuels d'infections au Covid à travers l'Europe, EasyJet fait face comme toutes les entreprises à des niveaux plus élevés que d'habitude d'employés en maladie", a expliqué un porte-parole de la compagnie low cost. Lundi, 62 vols ont été préventivement annulés vers et au départ du Royaume-Uni, "ce qui représente une petite proportion du programme de vol de demain qui prévoyait plus de 1.645 vols", insiste la compagnie. Ces annulations, qui ont pris des voyageurs au dépourvu, interviennent alors que débutent les vacances de Pâques.