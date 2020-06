La deuxième édition du "Top 500 Cross Border Retail Europe" sacre le groupe suédois devant H&M et Zara. Mais ce sont les "marketplaces" qui progressent le plus.

En collaboration avec Fedex et Worldline, CBCommerce vient de réaliser son deuxième baromètre du commerce transfrontalier européen. Le Top 500 Cross Border Retail Europe évalue les performances des plus grands acteurs continentaux du commerce en ligne. Ce classement est le résultat d'une savante pondération de quatre paramètres : les ventes en ligne transfrontalières en Europe (16 pays ...

En collaboration avec Fedex et Worldline, CBCommerce vient de réaliser son deuxième baromètre du commerce transfrontalier européen. Le Top 500 Cross Border Retail Europe évalue les performances des plus grands acteurs continentaux du commerce en ligne. Ce classement est le résultat d'une savante pondération de quatre paramètres : les ventes en ligne transfrontalières en Europe (16 pays comprenant l'Europe de l'Ouest et la Scandinavie), les indicateurs SEO ( Search Engine Optimisation) de performance transfrontalière, un score déterminé en fonction du nombre de pays couverts et le nombre et le pourcentage de visites transfrontalières. Ce marché en ligne transfrontalier a pesé 108,75 milliards d'euros (hors voyages) dans les 16 pays considérés, soit une hausse de 14,4 % sur un an. Il est alimenté pour 58 % par des acteurs européens et pour 42 % par des enseignes hors Union européenne, dont Amazon est le leader incontesté (32 milliards d'euros). Un secteur encore appelé à croître, notamment en raison de la pandémie qui a plus que dopé les achats en ligne vu les limitations de déplacement ou les fermetures des magasins physiques. En 2019, c'est Ikea qui arrive en tête de ce top 500 européen grâce à un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros. Suivent dans l'ordre : H&M, Zara, Lego, Nespresso, C&A, Zalando (leader en 2018), Vivino, Smyths Toys et Tomtom. Indépendamment des marques et enseignes, CBCommerce note aussi la forte progression des marketplaces, les espaces numériques où différents commerçants peuvent vendre des articles. Ensemble, ces espaces européens ont enregistré un chiffre d'affaires de 10,50 milliards d'euros, soit une hausse de 21 %. Ils progressent donc plus que le marché. Quant à la Belgique, elle se situe au 13e rang des 16 pays évalués avec un chiffre d'affaires transfrontalier de 2,6 milliards d'euros (hors voyages). Kipling, Hotspots et Icewatch sont nos meilleurs représentants dans le top.