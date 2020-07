A l'instar d'Amazon, Coolblue, le poids lourd du commerce en ligne néerlandais, investit dans la brique.

Déjà présent en Belgique à Anvers, Gand et Zaventem, il vient d'inaugurer son premier flagship store à Bruxelles et prévoit d'essaimer en Wallonie quand l'opportunité se présentera. La capitale est clairement la tête de pont que l'enseigne veut utiliser pour conquérir le marché francophone où il était jusqu'ici peu présent, même en ligne. A Bruxelles, l'enseigne n'a pas fait dans le détail et s'est offert un gigantesque espace de 2.600 m2 dans le goulet Louise. Elle y combine le meilleur des deux mondes : riche de milliers de références, le magasin permet de venir retirer ses commandes en ligne et sert aussi de point de départ à des livraisons en vélo cargo.