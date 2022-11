Le modèle commercial de l'acteur mondial de la biopharmacie Takeda repose sur trois piliers: le patient, les personnes et la planète. Un investissement de 300 millions d'euros sur son site de Lessines illustre l'importance accordée à la durabilité dans tous les aspects de l'activité.

Il y a quelques années, la durabilité était encore considérée comme une "bonne chose". Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un must have absolu. C'est ce qu'affirme Geoffrey Pot, directeur général des opérations chez Takeda en Belgique. "Nous considérons déjà qu'il est de notre responsabilité de veiller à ce que nos activités aient un impact minimal sur l'environnement, explique le responsable. C'est pourquoi nous sommes constamment à la recherche de solutions permettant de réduire notre empreinte écologique et de protéger nos ressources naturelles et la biodiversité."

"Notre site de Lessines utilise déjà aujourd'hui de l'électricité 100% renouvelable, grâce notamment à 8.000 panneaux solaires et à la cogénération qui produisent chaque année 33 gigawattheures, soit l'équivalent de la consommation de plus de 7.000 familles. D'ici 2024, les sources géothermiques et les éoliennes augmenteront encore notre autosuffisance. Nous voulons que 80% de notre électricité soit produite localement en 2026."

Station d'épuration des eaux

L'année dernière, Takeda, en collaboration avec Ekopak, a installé à Lessines un module de traitement des eaux qui recycle et réutilise les eaux usées et de pluie. Cette installation permet au site de production hainuyer de réduire la consommation d'eau potable de 60%, soit un million de litres par jour. D'ici 2025, cette économie devrait encore être portée à 90%.

Pour réduire ses émissions directes de CO2, Takeda a également procédé à une refonte complète de ses flux logistiques. Les améliorations qui en ont résulté ont permis à l'entreprise d'obtenir le label Lean & Green européen en mai 2022.

"Nous attachons également une grande importance à la conservation de la biodiversité, note Geoffrey Pot. C'est pourquoi nous investissons dans des plantes mellifères, des arbres indigènes, des étangs, des prairies fleuries et des ruches, par exemple. Nous travaillons également en étroite collaboration avec notre communauté. Cela s'est traduit, entre autres, par le nettoyage des routes autour de notre site et la collecte de fournitures médicales pour l'Ukraine. Takeda est également heureuse de partager ses meilleures pratiques avec d'autres entreprises."

Investissements supplémentaires

Le site de Lessines devrait être totalement exempt de carbone d'ici 2030. Un investissement de 300 millions d'euros permet déjà de disposer d'une nouvelle ligne de production sans émissions. Il y aura également un entrepôt numérique automatisé qui contribuera à la réalisation des objectifs de durabilité. La construction des deux bâtiments a déjà commencé. Les avancées du site wallon en matière de gestion de l'énergie et des déchets ont été déterminantes dans l'obtention de cet investissement de 300 millions d'euros. D'autres sites de Takeda étaient en effet éligibles dans d'autres pays.

"Le rôle de nos employés est également important, conclut Geoffrey Pot. Nous organisons donc diverses initiatives pour sensibiliser à la durabilité. Ils créent un environnement de travail motivant et inspirant. Nous le constatons également dans l'augmentation du nombre de demandes d'emploi." Takeda investit également beaucoup dans le soutien numérique par le biais de modules de formation en réalité virtuelle, d'applications de test en réalité augmentée, d'exosquelettes et de robots bénéfiques pour l'ergonomie.

