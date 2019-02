Du pain, du vin, l'amour sain: Jean Galler se lance dans un nouveau business

Il remet littéralement la main à la pâte. En ce rude matin d'hiver, Jean Galler s'est levé à quatre heures pour rejoindre l'atelier de boulangerie qu'il vient de racheter en région liégeoise. Il aurait pu rester sagement au lit pour profiter, à 64 ans, d'une retraite bien méritée. Il aurait pu aussi s'exiler dans une villa du sud de la France et jouir de l'argent empoché l'année dernière après la vente des dernières parts de son entreprise chocolatière à des investisseurs qataris. Mais en cette journée hivernale, c'est la blancheur de la farine et l'odeur du pain fraîchement cuit qui le font vibrer et donnent sens à sa vie.

