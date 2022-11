Guido Janssen et Dale Webb - actuellement vice-présidents régionaux de Nyrstar pour l'Europe et les États-Unis et l'Australie - ont été nommés co-CEO de Nyrstar à compter du 1er décembre 2022, annonce lundi le géant du zinc. Ils succèdent à Daniel Vanin, qui a décidé de se retirer après avoir été CEO de l'entreprise au cours des trois dernières années.

"Daniel Vanin continuera à travailler pour Trafigura (société qui a racheté Nyrstar en 2019, NDLR) - dont il est parti pour diriger Nyrstar, à partir de juillet 2019 - où il soutiendra Nyrstar et ses co-CEO nouvellement nommés pendant une période de transition", peut-on lire dans le communiqué.

Avec une position de leader sur le marché du zinc et du plomb, Nyrstar possède des exploitations minières, des fonderies et d'autres opérations situées en Europe, aux États-Unis et en Australie et emploie environ 4.000 personnes. Son siège social est basé à Budel-Dorplein, aux Pays-Bas.

L'activité opérationnelle de Nyrstar est détenue à 100% par Trafigura, société spécialisée dans le négoce de matières premières et de logistique de la chaîne d'approvisionnement.

