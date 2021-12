C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Jacques Crahay (photo) cédera les rênes de Cosucra le 1er mars prochain.

A 65 ans, Jacques Crahay sera remplacé par son neveu, Eric Bosly. Le représentant de la sixième génération connaît bien les rouages de l'entreprise puisqu'il y travaille depuis 20 ans. Il fut, entre autres, directeur opérationnel puis directeur financier.

En plus de 20 ans, Jacques Crahay aura profondément transformé Cosucra. Il l'a fait sortir de la production sucrière, l'orientant vers la production d'ingrédients sains et durables à base de chicorée et de pois jaunes utilisés par l'industrie afin de produire des alternatives végétales à des aliments d'origine animale.

