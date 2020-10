La société de livraison de colis DPD prévoit une forte augmentation des commandes en ligne de produits alimentaires ces prochaines années. Elle a décidé de lancer une nouvelle entité: DPD fresh, qui proposera la livraison de produits secs, frais ou surgelés, annonce-t-elle jeudi.

Dans un premier temps, DPD fresh approvisionnera les 19 communes bruxelloises ainsi que la périphérie flamande autour de la capitale. D'ici 2022, le nouveau service sera déployé dans toute la Belgique et le Luxembourg. Une centaine d'emplois devraient être créés.

DPD fresh est actif depuis le 8 septembre dernier avec l'ouverture d'un nouveau dépôt équipé d'installations de réfrigération et de congélation des produits alimentaires à Zellik (Asse), près de Bruxelles. "Ces trois prochaines années, nous investirons 4 million d'euros", souligne Koen Verlaenen, general manager de DPD fresh Belux. Ces investissements iront notamment dans d'autres dépôts de chambres frigorifiques et de congélation.

En 2021, DPD fresh devrait couvrir toutes les grandes villes de Belgique et dans le courant de 2022 l'ensemble de la Belgique et du Luxembourg. Il est également prévu d'adapter les camionnettes pour que les livraisons de nourriture puissent être effectuées avec celles des colis réguliers, sans rompre la chaîne du froid.

DPD fresh mise sur plusieurs types de livraisons, en particulier les boîtes de repas. "HelloFresh est un client potentiel", ajoute M. Verlaenen. "Ils ont créé leur propre réseau parce qu'il n'y avait rien d'autre, mais nous pourrons peut-être livrer plus efficacement. Nous le faisons déjà en France, par exemple." Des livraisons pour les grands magasins ou pour les producteurs locaux sont aussi des marchés envisageables.

M. Verlaenen espère pouvoir livrer plus de 5.000 colis alimentaires par jour d'ici trois ans. Cela reste un nombre limité, admet-il, mais c'est une évolution stratégique, selon lui.

Le secteur alimentaire belge est le plus grand secteur industriel de Belgique, selon DPD, mais en 2019, seulement 1,5% de tous les aliments étaient traités en ligne. Avant la crise du Covid-19, le potentiel était estimé à 3% d'ici 2025 mais la pandémie a apporté un coup de pouce supplémentaire. "En soi, il y a un énorme marché ouvert, auquel DPD fresh répond", conclut-il.

DPD est une filiale du groupe français La Poste.

